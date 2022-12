As Torres do Allo abrirán os días festivos e haberá visitas guiadas ó pazo

Zas. O pazo das Torres do Allo abrirá as portas nos días festivos 6 e 8 de decembro co horario de tempada baixa, isto é de 11.00 a 19.00 horas. Mantéñense as actividades, como as visitas guiadas ás 13.00 e ás 17.00 horas, ademáis do xogo de pistas para os máis pequenos e pequenas no que deberán resolver varias probas.

Nesta ponte poderase entrar no pazo máis antigo de Galicia e deleitarse ca historia e natureza que o rodea como o xardín, o souto onde se atopa a fonte de San Ramón e a igrexa de San Pedro.

Ademais, os días 17 e 18 de decembro celebrarase nas Torres do Allo o Nadal cunha actividade gratuíta para os nenos e nenas de 4 a 12 anos, organizada polo Concello de Zas e a Deputación da Coruña. A actividade será no interior do pazo ás 16.00 horas ambos días. Consistirá nunha pequena manualidade na que os rapaces e rapazas deberán sacar o seu lado artístico para adornar e deseñar postais para os seus familiares ou para os Reis Magos.

As prazas serán limitadas e será preciso apuntarse con antelación mandando un correo á info@torresdoallo.gal, chamando ás Torres (655 71 67 43), ou aos centros socioculturais de Zas ou de Baio (981 751 389 / 981 718 056). Para formalizar a reserva débese aportar o nome do participante, a súa idade, a data (17 ou 18 de decembro) e un número de contacto ou correo electrónico.

As referidas actividades están organizadas polo Concello de Zas, que conta coa colaboración da Deputación da Coruña. M. LAVANDEIRA