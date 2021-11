Aval judicial al cierre de un pub en la villa ceense

Costa da Morte. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de A Coruña desestimó el recurso interpuesto por el titular del pub Nerio, de Cee, contra las resoluciones de la alcaldía de noviembre de 2019 y enero de 2020, por las cuales se ordenó la suspensión de la actividad y usos que se desarrollaban en el citado local.

La magistrada desestimó todas las alegaciones formuladas por el demandante. Así, señala que no puede entenderse acreditado “que el local en su estado actual disponga de licencia obtenida por silencio administrativo”, tal y como defendía el titular. Además, el fallo judicial ratifica lo expuesto en el informe del arquitecto municipal, en el que se hace referencia “a la ausencia de itinerario accesible desde la vía pública y a la existencia de orígenes de evacuación no accesibles”. Asimismo, se constató que el limitador acústico “no estaba en funcionamiento ni conectado y el propietario no fue capaz de conectarlo”. M. LAVANDEIRA