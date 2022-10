Avanzan a bo ritmo as obras da futura escola infantil da capital local de Muxía

As obras da nova gardería de Muxía avanzan a bo ritmo e pronto será unha realidade, segundo confirman o alcalde, Iago Toba, e a concelleira de Educación e Cultura, Olalla Benlloch.

Dita intervención, costeada no seu 100% con fondos propios do Concello de Muxía, cumprirá unha das promesas do actual equipo goberno e dará luz a unha demanda histórica da veciñanza.

“Tras moitas lexislaturas de promesas, este goberno cumprirá co seu cometido, ofrecéndolle aos nenos e nenas de Muxía unha gardería á altura das necesidades da nosa vila”, destacou Benlloch.

Os traballos que se están acometendo supoñen unha remodelación total dun dos espazos do edificio multiusos da Camposa, para que a nova escola infantil conte con entrada independente e zonas propias no interior e no exterior. A futura gardería contará con novos elementos, máis servizos, espazos e medios a disposición dos máis pequenos.

O alcalde, durante a súa visita ás obras, destacou que “foron moitos os gobernos que o prometeron, pero foi este equipo de tres persoas o que loitou e fixo posible que o que estamos a ver hoxe sexa unha realidade, aínda tendo todo o vento en contra”.