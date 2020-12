Camiño dos Faros presenta su informe técnico y ambiental

La Asociación O Camiño dos Faros presentará el lunes, día 30, por streaming, un informe técnico y medioambiental de la gran ruta de senderismo de 200 kilómetros que une Malpica de Bergantiños y Fisterra por la costa. Un documento que ha sido elaborado por el propio colectivo en base a la experiencia adquirida en los últimos ocho años y a los trabajos técnicos realizados por el especialista en senderos y la empresa Acivro Medioambiental.

El trabajo está complementado con mapas, fotografías e imágenes 360º de Google Street View y con él pretenden demostrar que “los problemas para la homologación del Camiño dos Faros no son del trazado, sino políticos”, afirman desde la asociación que impulsó la ruta.

Consideran que si ya existiese un camino catastrado que fuese por todo el litoral, sin pasar por fincas privadas ni tramos de asfalto y con toda la seguridad, “está claro que nosotros no tendríamos razón de ser, pero ese camino no existe”.

Por ello, en su informe analizan todas las dificultades que tiene esta ruta para su consolidación, las cuales dividen en cuatro grandes bloques: propiedades privadas, asfalto, seguridad y medioambiente. Obstáculos que, afirman, “creemos que son perfectamente subsanables”.

El trazado diseñado por los trasnos que impulsaron o Camiño dos Faros pasa actualmente por 1.532 fincas privadas. En cuanto al asfalto, desde la asociación aseguran que no podrá ser Ruta de Gran Recorrido según las normativas de la Federación Galega de Montañismo y de la Federación Europea, pero sí cumple los requisitos de la marca Leading Qualitiy Trail de la Federación Europa de Senderismo, dado que el tramo mayor, de 3.000 metros, correspondiente a la Senda do Anllóns “se soluciona modificando el recorrido y atravesando la arena de la Praia do Pendón, situada justo en el medio”.

Respecto a la seguridad, reconocen que “como cualquier otra ruta, tiene sus riesgos, pero ninguno más que cualquier ruta de senderismo de media montaña”, aseguran.

En relación a posibles problemas medioambientales, desde la asociación recuerdan que su único objetivo es que “o Camiño dos Faros existe y perviva en el tiempo, tal y como fue diseñado, y que lo haga mucha gente con el máximo respeto a la naturaleza”. Con tal fin realizaron varias consultas al Servizo de Conservación da Natureza. La última reunión con técnicos de Calidad Ambiental y el subdirector de Espacios Naturales de Patrimonio Natural la mantuvieron el día 19 de febrero de 2020 y “cinco años después de decirnos que para homologar la ruta era imprescindible una Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada, se nos indica que no es necesaria la misma”, afirman. En dicho encuentro, añaden, “nos dicen que el documento elaborado por Acivro Medioambental se le reenvía a Patrimonio Natural, que será el que evalúe la idoneidad o no del track presentado. Desde ese día, estamos esperando”, concluyen.

SOLUCIONES. La asociación plantea varias soluciones que “mejoran el recorrido y reducen los kilómetros de asfalto sin la realización de ninguna obra” y aseguran que este es un documento base que está vivo, al que incorporarán nuevos análisis.