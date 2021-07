Aventuras con afán explorador

O medio natural é o entorno máis seguro e saudable para desfrutar e aprender no tempo de lecer. É o que están a facer sesenta nenos e nenas de Cee, de entre 7 e 14 anos, distribuidos en catro quendas-grupos, que están aprendendo a orientarse, interpretar mapas e manexar brúxulas para atopar os obxectivos que lles marcan os seus monitores. A iniciativa, que está coordinada pola empresa ceense especializada en turismo activo Atlantis Adventure, “está a ter unha excelente acollida”, asegura o técnico de Deportes, Manuel Calo.

A área recreativa da fonte de Toba e a praia da Concha son os dous escenarios escollidos para desenvolver as actividades, que se complementan cunha xincana deportiva.

Ese mesmo afán aventureiro e as ganas de coñecer o medio natural que nos rodea é o que mobiliza aos rapaces e rapazas que, guiados polos monitores de Senda Nova, están a participar nas actividades do programa Eu quero Razo-Baldaio. Na fin de semana botáronse a andar para descubrir as pegadas e indicios que cun pouco de atención e interese podemos atopar nos camiños. A acollida foi “sensacional”, e dende o colectivo ambiental convidan a sumarse agora a nunha nova aventura pola costa de Carballo.

A cita é este mércores, día 7, e consistirá nunha interesante ruta itinerante de carácter interpretativo polo patrimonio das parroquias. Farana en autobús, pero parando nos lugares de interese cultural máis importantes de Oza, Razo, Lema, Rebordelos, Noicela e Vilela. O roteiro está aberto tamén a persoas adultas e terá como punto de partida o Espazo da Natureza de Oza. Da coordinación encargaranse tamén os técnicos de Senda Nova.

En Cee, os maiores e pequenos tamén poden desfrutar xuntos de visitas guiadas gratuítas ao Museo Fernando Blanco, o xardín botánico e a capela do IES Fernando Blanco todos os xoves de xullo ás 11.00 horas. Os interesados deben inscribirse no centro social ou chamando ao número de teléfono 981 747654.