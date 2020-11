Camariñas busca duascentas familias máis para compostar

É difícil decir que non cando a un lle fan unha proposta na que sempre sae gañando. Este é o caso da compostaxe caseira. Só hai un requisito: deixar de tirar todo á bolsa do lixo e depositar os residuos orgánicos e os restos de podas nun composteiro, que non hai nin que comprar, pois os concellos que apostan por este modelo están a entregalos de balde e, a maiores, ensinan aos usuarios a facer un bo uso dos mesmos. E non só iso, pois este sinxelo xesto permite a quen o fai obter un compost (abono) ecolóxico e de alta calidade gratis. Por se iso fose pouco, a reducción do lixo que acaba nos colectores verdes suporá un aforro importante para as arcas municipais e unha gran axuda para o medio ambiente. Qué máis se pode pedir?