Camelle e Vimianzo acolleron as exposicións artísticas de Formigas

O espigón do porto de Camelle (Camariñas) acolleu a exposición dos traballos da mostra Ants, Treballadores que foi realizada por artistas baleares en homenaxe ás mulleres anónimas traballadoras e que está a percorrer o territorio nacional.

Paralelamente a esta mostra o Museo Man organizou un obradoiro artístico baixo o nome de Formigas no que os participantes puideron intervir durante catro horas a súa propia formiga de ferro, que tamén foi presentada xunto á exposición. Unha iniciativa similar desenvolveuse en Vimianzo, onde as creacións dos participantes foron expostas no castelo da capital de Terra de Soneira.