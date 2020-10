Camiño dos Faros desiste en su lucha por la homologación

La Asociación O Camiño dos Faros anunció ayer que desiste de su trabajo en pro de la homologación como Ruta de Gran Recorrido (GR) del itinerario costero que une Malpica de Bergantiños y Fisterra, y se desvincula de la figura de promotor, “no porque no creamos que cumple perfectamente los estándares, sino porque desistimos de trabajar más para nada”, afirman.

Tras ocho años de trabajo y 75 reuniones, “lo único que hemos recibido de la Federación Galega de Montañismo, la Diputación de A Coruña y la Xunta de Galicia han sido largas y vueltas y más vueltas, cuando no rechazo abiertamente”, señalan. A día de hoy, añaden, aún están a la espera de respuesta de Medio Ambiente al documento ambiental presentado en mayo de 2019, “diecisiete meses para un informe que, por ley, debería estar respondido en tres”. A mayores, durante este tiempo, “en un mundo donde hay tanta gente viviendo del turismo sin haber visto a un turista en su vida, hemos tenido que aguantar de todo”.

La asociación dejará también de hacerse cargo de trabajos de mantenimiento y señalización del camino, al entender que no “podemos insistir en mantener limpia y señalizada correctamente una ruta cuando son las administraciones públicas las que no nos dejan y nos ponen trabas”. Quieren dejar claro igualmente que el colectivo “no se hace cargo de nada de lo que pudiese suceder a los miles de senderistas que cada año hacen este recorrido”.

Desde la asociación destacan, no obstante, que aunque el Camiño dos Faros no esté homologado, es “de facto, un bien público y está tan promocionado por la sociedad en todos los ámbitos que, aunque quisiéramos, no lo podríamos parar”. Creen que en 2025 “estará aún más consolidado, porque es una de las mejores rutas que existen en Europa, con un entorno, una tierra y un sentimiento que los trasnos (los caminantes que siguieron los pasos de los impulsores de la ruta) “supimos enseñar sin conservantes ni colorantes, mientras por el camino se habrán quedado otros proyectos turísticos sin alma y con mucha consultoría, que se habrán gastado millones de euros de todos y de los que ya no quedará nada. Así es la gestión del turismo sostenible en este siglo XXI”, afirman.

Respecto al futuro de la asociación, la mayoría de sus miembros ha decidido que “teníamos que seguir, y así lo haremos, pero nuestra labora será ahora únicamente continuar promocionando y dando a conocer nuestra tierra porque eso es algo que, por ahora, nadie nos puede prohibir, pero ya no tendremos esa responsabilidad de gestión de la ruta que no nos dejaron tener”.

Tampoco tendrán, añaden, que “solicitar año tras año a cada alcalde un desbroce de algo ilegal y no perderemos más el tiempo en improductivas reuniones en A Coruña y Santiago, ni tendremos que escuchar como algunos nos acusan de terroristas medioambientales por intentar que la gente, en vez de crear y pisar por cinco mil senderos en zonas sensibles, lo hagan sólo por uno y sin salirse del mismo”. Ahora, regresarán a la dimensión de los trasnos, “de la que nunca debimos salir” y en la que “cuando todo depende de ellos y sólo de ellos, hacen cosas buenas e innovadoras para dinamizar su tierra”, afirman. Mantendrán, eso sí, activos los contenidos de la web para recordar la “historia de esta aventura”.

Atrás dejan un legado de nueve ediciones de O Camiño dos Faros, con la que dieron a conocer la ruta “mostrando su principales recursos y dinamizando los pueblos por los que discurre”. Quieren destacar asimismo la “implicación máxima de los habitantes de la zona, que están muy identificados con el proyecto. Este quizás sea uno de los mayores activos del proyecto, difícil de medir pero muy fácil de ver y sentir”, señalan. Además, quieren dejar claro el “apoyo unánime de la administración local, con la firma en 2015 de un convenio con los nueve concellos por los que discurre el camino”.

Además de la valorización del territorio y sus gentes, desde la Asociación O Camiño dos Faros destacan también el posicionamiento de Costa da Morte como un destino natural, avalado por una página web con un millón de usuarios y más de ocho millones de páginas vistas; reportajes en los principales medios de comunicación y revistas nacionales e internacionales; una serie de ocho programas en la Televisión de Galicia y varios documentales para televisiones de ámbito nacional. Asimismo, el Camiño dos Faros fue pionero en el proyecto Google Trekker, con la grabación para Google Street View de los 200 kilómetros de ruta, permaneciendo “durante años en su portada con el resto de maravillas del mundo”, indican.

La asociación mantiene además “buenísimas relaciones” con la Federación Europea de Senderismo, “que siempre tuvo interés en lo que hacíamos y como lo hacíamos, participando en algunas de nuestras actividades”. El colectivo es miembro activo de la World Trails Network, que agrupa a los gestores de las mejores rutas del mundo.

El Camiño dos Faros también llegó al mundo de la educación, inspirando diversos proyectos educativos, involucrando a los escolares en rutas e impulsando el Camiño dos Faros Infantil. A ello hay que sumar la apuesta de la asociación por fomentar un “turismo responsable” y gracias a su trabajo aseguran que hoy “casi un centenar de agencias especializadas en senderismo de todo el mundo tienen en su folleto esta ruta, con lo que ello implica para su consolidación”.

Eventos complementarios como el Ultra Trail Camiño dos Faros por las Enfermedades Raras, el Camiño dos Faros Inclusivo, la Fam-Trip Internacional, el Foro Camiño dos Faros, O Camiño dos Faros en kayak, BTT Camiño dos Faros, Traskiband..., así como los premios Galicia al Turismo Sostenible (2019), Oxígeno al Mejor Viaje de Aventura Nacional (2018), o Nordés a la divulgación del territorio (2017) quedan también como legado del trabajo de la asociación que, no obstante, quiere destacar que “dejamos una ruta única, que lo tiene todo y que será, pase lo que pase, la columna vertebral de un turismo sostenible y responsable en Costa da Morte”.