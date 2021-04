A alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, e a concelleira de Benestar Social, María José Pose, achegáronse ata o domicilio de Carmen Barcia Miñones, para felicitala no día que cumpría 101 anos, converténdose na muller máis lonxeva do municipio soneirán. Sopraron con ela e coa súa familia as candeas deste aniversario tan especial e fixéronlle entrega dun ramo de flores en sinal de agarimo por este fito.