Cee abre o prazo de matrícula para as escolas de música e teatro

O Concello de Cee lembra a todas as persoas interesadas en participar nas Escolas de Música e Teatro que xa está aberto o prazo de reserva de praza para o vindeiro curso 2021- 2022. Para elo deberán cubrir os impresos correspondentes nas oficinas do rexistro xeral. No caso da Escola de Teatro o prazo para reservar algunha das prazas vacantes para alumnos de novo ingreso comprende desde o 5 de xullo ata o 12 de agosto mentras que no caso da Escola de Música o período inclúe desde o 12 ata o 30 de xullo.