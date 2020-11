Cee e Muxía abren o prazo para solicitar as axudas do PEL Reactiva

Cee. Os concellos de Cee e Muxía manterán aberto ata o día 25 de novembro ás 14.00 horas o prazo para a solicitude das axudas aos autónomos e microempresas, ao amparo do programa PEL-Reactiva.

No municipio ceense destinarán máis de 186.000 euros a tal fin e en Muxía 74.579 €. Poderán beneficiarse das axudas os afectados polo peche durante o confinamento; os que non tiveron que pechar pero que viron reducida a súa facturación no segundo trimestre polo menos nun 75%, ou aqueles que se acolleron a un ERTE.

As contías máximas para autónomos sen traballadores ao seu cargo serán de 1.500 euros; cun traballador, 2.000 €; entre 2 e 5, 2.500 € e entre 6 e 9, 3.000 €. Estes fondos poderán ser destinados a gastos de adaptación e acondicionamento dos negocios á nova realidade derivada da Covid-19, compra ou instalación de mamparas, adquisición de produtos de desinfección e protección, arrendamento, auga, gas, electricidade....

Pola súa banda, na Laracha xa poden consultarse as bases específicas na web municipal (alaracha.gal) e o prazo de inscrición abrirase trala publicación das mesmas no Boletín Oficial da Provincia. No municipio larachés disporán de 185.113 euros. M. R. L.