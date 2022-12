Centenario do manifesto de Manuel Antonio ‘Máis alá’ ao pé da Langosteira

Fisterra. As salas do hotel Bela Fisterra, ao pé da praia de Langosteira, acolleron un novo acto literario para lembrar o manifesto Máis alá, de Manuel Antonio, coincidindo co seu centenario.

No encontro participaron Adolfo Muíños, alcalde de Rianxo; Xosé Luís Axeitos, Académico da Real Academia Galega, profesor e investigador; Xosé María Dobarro, profesor e investigador; e Xesús Torres Regueiro, historiador, investigador e coeditor literario do libro. Ademais, deuse lectura a varios textos a cargo dos poetas fisterráns Modesto Fraga e Alexandre Nerium, do ceense Miro Villar e do rianxeiro F.R. Lavandeira.

A cita literaria enmarcouse no ciclo Un Nadal infinito e de libro!!! do Bela Fisterra terá continuidade o domingo, día 8 de xaneiro, coa presentación da nova obra da poeta fisterrana Branca Vilela. M. Lavandeira