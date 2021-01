Colectivos reclaman que se abra la Porta Santa de Fisterra

Veinticinco entidades y colectivos vinculados al Camino han firmado un manifiesto para reclamar la apertura de la Porta Santa de la iglesia de Santa María das Areas de Fisterra, “ao igual que o fan a Porta da Catedral de Santiago ou a Porta Santa de Villafranca del Bierzo”. Además reivindican dar sentido al recorrido de la Ruta Jacobea desde Santiago hasta Fisterra y Muxía.

En el manifiesto los colectivos implicados recuerdan que en diversos santuarios e iglesias, muchos de ellos sitos en rutas de peregrinación, existen otras puertas santas y argumentan que “recuperar el ritual de apertura de esta puerta contribuiría decisivamente a reforzar el sentido cristiano de la prolongación a Fisterra, que responde a una integración en la leyenda jacobea medieval elaborada desde la propia catedral compostelana”. Al mismo tiempo, aseguran, “permitiría desmontar esa nueva moda de hacer el Camino de Fisterra-Muxía en el sentido contrario y teniendo como final Compostela , equiparando este Camino único a los restantes, hecho que tergiversa por completo la historia y tradiciones de esta prolongación del peregrinaje”. Asimismo, afirman que la apertura de esa puerta tendría un gran impacto en la promoción del Camino de Fisterra-Muxía.

Junto a las entidades y colectivos firman el manifiesto la Diputación coruñesa; los concellos de Fisterra, Cee, Dumbría, Mazaricos, Muxía y Corcubión; y Fegacs (Federación Galega de Asociacións do Camiño de Santiago), así como AGACS (Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago) y Solpor (Asociación de Empresarios do Camiño a Fisterra e Muxía).