Comezaron as visitas guiadas de Semana Santa ao castelo de Vimianzo

Este xoves deron comezo as visitas guiadas en Vimianzo compendiadas dentro da programación para Semana Santa, co castelo como epicentro de actividades. Haberá visitas guiadas e teatralizadas o venres, sábado e domingo cos Quinquilláns como protagonistas. Os horarios para as teatralizadas serán ás 12.30 e 17.00 horas, estando reservado solo unha sesión para o domingo, ás 12.30 horas. Os das visitas guiadas, ás 11.00, 14.00 e 18.30 horas e o domingo tan só unha sesión ás 17.00 horas.

Outros dos espazos reservados para acoller actividades durante os días festivos son os Batáns e Muíños do Mosquetín, ás 15.30 horas. No Porto de Cereixo, na barca prodixiosa, o venres, día 15 ás 19.00 horas, e pola vila, o mesmo día ás 19.45 horas. No castro das Barreiras, logo dos últimos traballos no que se descubriu unha porción de muralla, haberá visitas guiadas o sábado ás 20.00 horas e o domingo ás 18.30 horas.

As inscricións poderán facerse en www.vimianzo.gal/turismo e resérvanse 20 prazas para participar en cada visita. Serán de balde e os menores deberán ir acompañados dun adulto.

Ademais, no castelo segue activa a Mostra de Artesanía en Vivo con traballos de liño, encaixe, maquetaxe de barcos, traballos en palla, artesanía de prata e vidro e traballos en coiro e papel.

A alcaldesa, Mónica Rodríguez, destaca que este é un programa “pensado por e para todas as persoas que desexen coñecer máis pormenorizadamente a artesanía da Costa da Morte, pero tamén os nosos lugares máis senlleiros. Os Quinquilláns sempre lle dan un toque especial ás visitas, e estamos moi felices de volver a poder contar con eles”, afirma.