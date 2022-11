Concilia Nadal para rapazada de entre cinco e catorce anos en Vimianzo

Vimianzo. O Concello de Vimianzo lanza o seu programa Concilia no Nadal, novamente no marco de A vila do mañá, destinado para a rapazada de 5 a 14 anos. Trátase dunha aposta lúdico educativa que se desenvolverá do 26 ao 30 de decembro. É totalmente de balde.

A actividade contará cun total de 40 prazas e as inscricións poderán facerse na casa da cultura ata o 16 de decembro, de 9.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00 horas.

Ten como obxectivo avaliar e recuperar a identidade dos pobos e cidades. Nos últimos anos, esta iniciativa desenvolveuse en distintas localidades galegas chegando mesmo ata San Paulo (Brasil). O reto principal do proxecto é que a infancia e a adolescencia estean presentes de forma activa no proceso de construción dos espazos comúns, dotándoos das ferramentas necesarias para desenvolver a súa creatividade dende a arte e a arquitectura.

Deste xeito, a rapazada poderá desfrutar de actividades gratuítas relacionadas ca arte e a arquitectura nas rúas e espazos públicos de Vimianzo a través de seis conceptos: a percepción, o espazo, a paisaxe, a escala, a sustentabilidade, a vila, e con ferramentas coma o punto, a liña o plano e o elemento natural e tridimensional.

Desde o goberno local agardan que os nenos e nenas se sumen a unha proposta “dinámica, especial e moi importante para toda a veciñanza, posto de aquí poden saír as bases de moitos proxectos futuros que tan só traerían beneficios ao municipio”. M. L.