Congro, artesanías e música en Muxía

Muxía recupera este Venres Santo, día 15, a tradicional Festa do Congro, que chega a súa vinte e catro edición, tras dous anos de parón obrigado por mor da pandemia. A celebración comezará ás 13.00 horas na zona portuaria coa degustación do prezado congro en diversas especialidades. A xornada gastronómica estará amenizada polo grupo musical Xaramiños do Corporiño, e despois terá lugar a sesión vermú a cargo do Dúo Charada. Na quenda vespertina, a festa contará coas actuacións en directo do Combo Dominicano e, a continuación, a discoteca móbil Mega CDC.

O ambiente festivo continuará o sábado. Desde as 13.00 horas, no paseo marítimo, haberá unha degustación de mexillón, ademais de sesión vermú e verbena amenizadas musicalmente polo Dúo Charada.

Paralelamente, veciños e visitantes poderán gozar dunha Mostra de Artesanía en vivo na Casa das Beiras. Tamén estará dispoñible unha exposición dos secadoiros tradicionais de congro.