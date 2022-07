Construíndo futuro desde o obradoiro de Vimianzo, Camariñas e Muxía

Vimianzo. Os 20 alumnos e alumnas do obradoiro dual de emprego Construíndo Futuro, que desenvolven os concellos de Camariñas, Muxía e Vimianzo, continúan coa aprendizaxe no sector forestal e da construción. O alumnado de Pavimentos e Albanelería de Urbanización segue a desenvolver as habilidades adquiridas nas aulas poñéndoas en práctica en Camariñas, onde veñen de rematar a creación de zonas axardinadas na praza da Insuela.

En Vimianzo remataron as actuacións na escola de Subeiro e no pavillón de Baíñas. En breve farán o peche perimetral do local anexo ao ximnasio municipal. Poa súa banda, o alumnado de Actividades Auxiliares en Conservación e Mellora de Montes continuou a súa formación práctica realizando labores de mantemento en Padreiro, Grixoa e Castrelo (Vimianzo), en Quintáns, Viseo e Caberta (Muxía), e limparon un mirador e a praia de Area da Vila, en Camariñas. M. L.