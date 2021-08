Convocada outra concentración en Baíñas contra o peche da oficina de Abanca

O Concello de Vimianzo convoca unha nova concentración en sinal de protesta contra o peche da sucursal bancaria de Baíñas para o vindeiro 20 de agosto ás 13.00 horas diante da oficina de Abanca. O goberno local sinala que o peche da única oficina na parroquia dificultará o acceso a un servizo esencial ás arredor de 700 persoas que residen nesta zona do termo municipal. A situación obrigará aos veciños e veciñas, moitos deles persoas maiores, a desprazarse para poder retirar cartos, realizar calquera tipo de trámite ou mesmo obter información ou asesoramento.

“Isto complica as opcións de retirar cartos e é un impedimento para realizar os múltiples trámites que se xestionan desde a entidade, unha situación que afecta ademais en maior medida ás persoas maiores e ás que non conten cun vehículo propio ou non poidan desprazarse nel cando o requiran”, sinala a rexedora, Mónica Rodríguez. “Ademais, a xente de avanzada idade toparase coa fenda dixital se necesita obter información ou asesoramento e só pode facelo de forma telemática, xa que non se sesenvolven coas aplicacións móbiles”, incidiu.

O equipo de goberno expresou que este tipo de trabas demostran a ausencia absoluta de apoio ao rural e insiste en que a eliminación da oficina en Baíñas tamén afectará á economía da zona, xa que o pequeno comercio local deixará de contar cun servizo esencial para poder desenvolver a súa actividade.

Unión á plataforma change.org

Desde o Concello de Vimianzo impulsaron tamén unha recollida de sinaturas de maneira telemática contra o peche desta oficina bancaria a través da plataforma change.org, na que toda a veciñanza poderá amosar deste xeito o rexeitamento ao peche e o seu apoio á veciñanza afectada.