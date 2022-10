Debate y concienciación en Camelle sobre la basura marina y el reciclaje

Crebeiros de varios países participan este fin de semana en Camelle (Camariñas) en el VI Encuentro Internacional de Basura Marina que organizan Retoque Retro, el CEIDA de Santa Cruz de Oleiros y la asociación Mar de Fábula, que preside Xosé Manuel Barros. Desde el pasado viernes y hasta el domingo se suceden conferencias, actividades de arte y cultura (espectáculos, conciertos) y una jornada de recogida de basuras en la playa de Trece, en Camariñas, en la jornada dominical.

En la primera jornada intervinieron Simao Acciaioli, de la Brigada do Nar, con la ponencia Non quero saber. Problema global, Oscar Vales, de We Sustainability, que disertó sobre A conciencia-acción como necesidade de educación a través das accións , y el escritor local Rafael Lema con su ponencia A Costa da Morte. Terra de crebas e crebeiros. También participó Ana Gutiérrez Dewar, de Retorna, quien evaluó O sistema de depósito, devolución e retorno. Cerró el día una perfomance de Susana Sanromán con el título To waste or no to waste, artista que también se encargó de cerrar la jornada del sábado junto a la actuación musical de Braian de Palma.

En la jornada de este sábado intervinieron Jesús Gago del Instituto Oceanográfico de Vigo; representantes de la Fundación Oxígeno y Mana Bhoomi, de la Fundación Vicente Ferrer, así como miembros del colectivo RetoqueRetro, el grupo noruego Plástic Lad. Prestgaard/Andersen, Educación e ARTivismo de Plásticus Maritimus y la bióloga lusa Paula Sebastiao.