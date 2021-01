Detenido un vecino de O Ézaro que paseaba sin mascarilla y mordió a los agentes

Componentes del Equipo del Seprona de la Guardia Civil de Corcubión que circulaban por la localidad de O Ézaro (Dumbría) observaron que un vecino de la localidad de 79 años transitaba por la acera sin mascarilla. Al ser preguntado por cual era el motivo de permanecer en la vía pública sin ella, éste hizo caso omiso a la pregunta de los agentes y continuó su marcha.

Los agentes le requirieron para que se detuviera, volviendo a hacer caso omiso a las indicaciones. Apresuran el paso y se colocaron delante de él , siendo entonces cuando les dice : “¿Qué queredes de min? ¿Por qué non ides dar unha volta e facedes algo?”.

Al explicarle la razón de su requerimiento, solicitándole el DNI y si tenía algún motivo que le excluyese de llevar mascarilla, no contesta a dicha pregunta y apartó a los agentes con la mano para intentar pasar por el medio. Lo retuvieron sujetándole el brazo y requiriéndole nuevamente el DNI , “respondiendo en tono jocoso que no tiene el DNI encima, que no se acuerda como se llama ni donde vive y que les dejemos tranquilo”, afirman desde la Guardia Civil.

Intentó reiniciar de nuevo la marcha y al ser obstaculizado con la mano, reaccionó mordiendo en los dedos a uno de los agentes y en el antebrazo al otro. Por tales motivos procedieron a su detención por un delito de atentado al agente de la autoridad y otro de desobediencia y resistencia a los agentes , profiriendo durante el trayecto hasta las dependencias policiales todo tipo de insultos y comentarios ofensivos hacia los mismos. Las diligencias, junto con el detenido, pasaran a disposición judicial del Juzgado de Instrucción de Guardia de Corcubión.