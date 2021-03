Dezaseis comercios da Costa da Morte súmanse á dixitalización

O delegado da Xunta na provincia da Coruña, Gonzalo Trenor, que estivo acompañado polo deputado do PP, Rubén Lorenzo, destacou que a través deste programa “impúlsase a adaptación ao actual contexto económico e aos novos hábitos dos consumidores, apoiando o comercio de proximidade para que mellore e incremente os servizos que se prestan á clientela a través de diferentes canles, con axudas para páxinas web comerciais, ferramentas de márketing 4.0, mellora da imaxe dixital, xestión de redes sociais e implantación de ferramentas de xestión”.

Hai que lembrar tamén que a Xunta de Galicia impulsou catro plans de internacionalización dixital de pemes e microempresas da contorna de Bergantiños e Costa da Morte.

Os beneficiarios neste caso son dúas empresas ubicadas en Carballo, unha en Coristanco e outra en Cerceda, as cales recibirán axudas por máis de 150.000 euros en total. O obxectivo é axudarlles a impulsar as súas vendas no exterior, especialmente as de menos de dez traballadores e os comercios, a través de ferramentas dixitais innovadoras. Este plan complementa as medidas de impulso á dixitalización incluídas no Plan de reactivación e dinamización económica, como as liñas de apoio á modernización e innovación no comercio.