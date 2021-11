En el aire el anunciado concierto de El Combo Dominicano en Cee

El anuncio de un concierto de El Combo Dominicano para el próximo día 3 de diciembre en Cee ha desencadenado una polémica entre algunos hosteleros y el gobierno local, dado que el Concello no ha concedido la autorización pertinente “porque la documentación presentada no reúne los requisitos necesarios”, afirma la alcaldesa, Margarita Lamela.

No obstante, la regidora señala que se les dio a los promotores de la actuación “un plazo de diez días para que puedan subsanar las deficiencias detectadas por los técnicos”. Asegura además que en el gobierno local “siempre hubo voluntad de apoyar la organización de este concierto, pero siempre que se cumpla con la normativa vigente”. Así se lo comunicó, añade, en las reuniones mantenidas con los promotores, a los que pidió que no diesen publicidad al evento mientras no tuviesen la autorización.

Sin embargo, los organizadores no solo anunciaron en redes sociales el concierto sino que pusieron también a la venta las entradas, motivo por el cual, la alcaldesa difundió un comunicado señalando que “non consta a día de hoxe (23-11-2021) neste Concello autorización que habilite dito espectáculo”, algo que no sentó bien a los promotores y a algunos hosteleros, que ven difícil que pueda celebrarse.

Además, Margarita Lamela señaló que este miércoles recibió una comunicación de la Sociedad General de Autores advirtiendo de que los promotores “no tienen autorización para este evento”.