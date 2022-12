Encontro literario en Fisterra no centenario da publicación de ‘Ulises’

O hotel literario Bela Fisterra acolleróa o sábado, día 17, un encontro conmemorativo dos cen anos da publicación de Ulises, de James Joyce, promovido polo Instituto de Investigación en Estudos Irlandeses Amergin, da UDC. O acto comezará ás 12.00 horas e será presentado polo director do establecemento hoteleiro, Pepe Formoso.

Despois, o profesor da UDC Antonio de Toro Santos presentará a ponencia James Joyce e Galicia. A importancia de Irlanda na Galicia da Xeración Nós, e de seguido presentarase o documental Dedalus en Compostela, elaborado a partir dun texto de Vicente Risco.

Pola súa banda, o director do Instituto de Investigación Amergin, da UDC, David Clark disertará sobre O difícil camiño de Ulises cara a súa publicación en París e o investigador do Instituto Amergin, J. Miguel Alonso-Giráldez avaliará As traducións de Ulises, o libro máis perigoso. A versión galega.

Un encontro literario que chega ao Bela Fisterra logo da presentación do novo poemario de Yolanda Castaño, que leva por título Materia.