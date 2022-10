Fallece una vecina de Vimianzo de 78 años atropellada por un coche en la AC-432

Balbina P. I., vecina de Bribes (Vimianzo), de 78 años, perdió la vida esta noche al ser atropellada por un coche cuando cruzaba la carretera AC-432, que une Vimianzo y Camariñas, en una zona donde no había paso de peatones. Además, según confirmó la Guardia Civil, no llevaba puesto chaleco reflectante, por lo que el conductor del turismo no la vio y acabó arrollándola.

El trágico suceso se produjo entorno a las 20.00 horas, y los equipos sanitarios del 061 desplazados a la zona nada pudieron hacer por salvar la vida de la mujer.

Desde la Guardia Civil hacen un llamamiento para concienciar a los peatones y, especialmente, a las personas mayores para que hagan uso de chalecos reflectantes. Aseguran que “la media de edad de los atropellados es de 81 años” e insisten en que el uso de prendas reflectantes “evitaría muchos atropellos”.