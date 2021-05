Camariñas alíase co medio natural e reforza o plan de compostaxe

O Concello de Camariñas leva anos convencido de que a compostaxe é o mellor xeito de xestión para a súa materia orgánica e así o reflicte ano a ano sumando familias a esta iniciativa. Nesta nova fase, ademais de contar con xa case 100 novas vivendas participantes, atópanse moito máis repartidas por todo o termo municipal, unha cuestión importante para o aforro de emisións.

“Compostando nos fogares, evitamos que os residuos viaxen e reducimos as emisións de gases de efecto invernadoiro axundando a frear o cambio climático”, explica o concelleiro de Medio Ambiente, Sergio Caamaño, que engade que “ademais, aproveitamos a sabedoría colectiva de todas as persoas de edicións pasadas para crear a Rede local de compostaxe, un espazo, por agora virtual, no que veciñas e veciños comparten as súas experiencias, axudan a resolver dúbidas e achegan trucos ou consellos valiosos para os que comezan”. Trátase dunha rede que está aberta a todas as persoas que compostan en Camariñas.

Outra das novidades é que os centros de ensino do municipio tamén teñen a posibilidade de participar no proxecto. Por agora a punta de lanza lévaa o CEIP Ponte do Porto, que acaba de sumarse e seguro que servirá de inspiración ao resto.

A finais deste mes de maio, as técnicas de Amigos da Terra comezarán as visitas de seguimento nos domicilios, axudando aos participantes a resolver dúbidas, recoller datos, dar recomendacións e facer un bo aproveitamento de todo o proceso.

O proxecto de compostaxe está subvencionado pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia e os fondos FEDER da Unión Europea, e aínda está aberto para as persoas que queiran participar. O único requisito para formar parte deste programa é ser veciño do Concello, ter un pequeno xardín ou terreo e estar disposto e motivado a formar parte deste proxecto educativo e formativo.

Outros entes locais da Costa da Morte, entre eles os da Laracha, Carballo, Coristanco e Vimianzo, tamén implantaron a compostaxe, que no caso dos dous primeiros complementaron tamén coa recollida da quinta fracción en colectores marróns. Unha materia orgánica que envían á planta de Sogama, onde elaboran con ela un compost de alta calidade.

Carballo foi o municipio pioneiro nesa acción, e o seu modelo de xestión de residuos está a servir de exemplo para outros concellos de Galicia. Así, o concelleiro de Servizos, Luis Lamas, foi convidado para presentar o mesmo na xornada de clausura do proxecto europeo Tropaverde, que tivo lugar en Santiago de Compostela. Destacou que unha das claves foi “traballar para conseguir a implicación da veciñanza” e que se identificase co lema Carballo Limpo, "buscando deste xeito unha complicidade que foi vital en todas as medidas postas en marcha”.