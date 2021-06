Homenaxe en Cee a Concha Blanco

A Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG) recoñecerá este sábado, día 12, como Escritora na súa Terra á ceense Concha Blanco. A iniciativa conta co apoio do Concello de Cee, CEDRO, Xunta de Galicia e Deputación da Coruña.

O acto comezará ás 11:15 co descubrimento dun monólito conmemorativo e a plantación dun pradairo/acer, unha árbore simbólica para a escritora. Todo elo na Praza Concha Blanco, (zona axardinada detrás do mercado de abastos), que tamén será inaugurada coincidindo con esta homenaxe. Intervirán a alcaldesa de Cee, Margarita Lamela; Cesáreo Sánchez, presidente da AELG, e a propia escritora homenaxeada.

Despois, ás 12.30 na casa da cultura, terá lugar o acto de entrega da Letra E, unha peza escultórica elaborada por Soledad Peralta, e durante o cal Pilar Sampedro fará a laudatio a Concha Blanco. A xornada rematará cun xantar no restaurante-hotel Oca Insua, de Cee, a partir das 14.30 horas.

Pola súa banda, a Biblioteca Pública Municipal Francisco Mayán, de Cee, tamén quixo sumarse á homenaxe organizando unha mostra bibliográfica da obra de Concha Blanco. A través de algo máis de 70 libros e diversos documentos procedentes dos fondos propios do centro bibliotecario, a mostra pretende amosar o legado cultural que está a deixar, Concha Blanco, “como creadora e escritora comprometida coa nosa cultura e lingua galega”, afirma o bibliotecario, José Ramón Rey Senra. Unha autora, engade, que ao longo da súa vida escribiu narrativa para nen@s, pero tamén para adultos, así como outros xéneros literarios, tales como poesía ou teatro. Na exposición tamén se poden ler as dedicatorias que a escritora realizou nas súas obras, co obxectivo de enriquecer o fondo local da biblioteca ceense.

Rey Senra quere facer público o seu “agradecemento a Concha Blanco por doar un lote de libros da súa obra literaria ao fondo bibliográfico da Biblioteca Pública Municipal Francisco Mayán”.