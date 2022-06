Investimentos e servizos sociais priman no maior orzamento da historia de Zas

Zas. A Corporación de Zas aprobou o maior orzamento municipal da historia, que ascende este ano a 5.353.880 euros. Unhas contas que chegan despois de dous anos de prórroga das aprobadas en 2019 debido á pandemia, e que medrarán en máis de 2,5 millóns de euros coas aportacións de novos proxectos, segundo indicou o alcalde da localidade, Manuel Muíño (BNG).

Por iso, sinalou que se trata dun orzamento “expansivo” no que priman os investimentos (que chegarán ata o 48 % cos incrementos) e as partidas de servizos sociais, especialmente as dedicadas a dependencia e Servizo de Axuda no Fogar, que suman máis de 876.000 euros. En canto aos proxectos contemplados, destacan as reformas dos centros de saúde de Zas e Baio e a ampliación da escola infantil da Galiña Azul.

O PP abstívose porque, segundo o seu portavoz, David Gómez, “son pouco ambiciosos e non contaron con nós para facer aportacións”. J. M.