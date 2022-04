Jorge de Álvarez súmase ós Grandes Deseñadores na Mostra do Encaixe

Camariñas. O deseñador de Viana do Bolo, Jorge de Álvarez, dará na XXXI Mostra do Encaixe de Camariñas o paso ao desfile de Grandes Deseñadores despois de ser o gañador do certame de Noveis no 2018. “Quero que os noveis vexan que un rapaz coma min, que estivo do seu lado no concurso, agora pode estar coas grandes firmas e iso é moi importante porque as metas poden conseguirse a base de traballo e sacrificio”, explica.

Jorge de Álvarez, que foi o encargado de vestir ás Tanxugueiras para actuar no concurso de Eurovisión, sinte “felicidade porque na Mostra conten comigo para ser parte do xurado e poder presentar a miña nova colección”. “É un orgullo porque foi o lugar que me veu nacer, por así decilo”, confesa. A colección que traerá á Mostra trata “sobre as guerras persoais que sufrimos a maior parte das persoas e que non se ven pero están aí, o vestiario está inspirado en indumentarias militares de distintas épocas”. Aclara que “está feita desde o mes de novembro, non ten nada que ver co horrible conflito bélico que se está a vivir en Ucraína”..

Por outra banda, a Mostra do Encaixe será tamén o marco da presentación oficial ao público da cervexa Serpent, un proxecto de César de León, natural de Dor (A Ponte do Porto) e criado en Xaviña, que, como o seu nome indica, ten un vínculo indiscutible con Camariñas e a súa historia. “O proxecto naceu hai varios anos pero, por temas económicos, non puiden sacala adiante ata o 2021, ano no que comezamos a montar a fábrica cervexeira nunha nave do polígono de Carballo, para no mes de novembro iniciar a fabricación”, conta César de León.

Explica que polo momento hai tres tipos de cervexas Serpent: “unha lager, a típica cervexa que bebe todo o mundo; unha pale lager, moi similar á lager pero cambian as maltas; e unha franciscana, que é unha ipa con bastantes notas florais e sabor a lúpulo”. Ademais, avanza que “queremos sacar en breve unha tostada e unha sen glute”.

A presentación destas cervexas será o xoves 14 de abril ás 18.30 horas na zona de cafetería da Mostra, e poderán degustarse calquera das tres Serpent durante todo o evento. A súa idea de futuro é “trasladar a cervexeira a Camariñas”. O que non cambiará é a esencia do proxecto xa que “o meu obxectivo non é facer unha gran distribución, a miña cervexa está deseñada para ser un produto gourmet, non quero vender volume, quero vender calidade”.

A día de hoxe calquera persoa pode atopar a cervexa Serpent en Camariñas, no restaurante O Bico, no Club Náutico, no Marina, no bar Ariño e no restaurante O Rojo, ademais de Vimianzo, Carballo e nos faros de Fisterra e Carnota.