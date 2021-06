Lembran con poemas a Lois Pereiro en Fisterra no 25 aniversario do seu pasamento

Ainhoa Conde, Rocío Blanco Formoso, Rafa Villar, Alexandre Nerium, Xosé Iglesias, Xaime Trillo, Estevo Creus e Francisco X. Fernández Naval xuntaron as súas voces no hotel Bela Fisterra, ao pé da praia de Langosteira, para lembrar ao escritor monfortino Lois Pereiro, falecido hai vinte e cinco anos. Fixérono, como non podía ser doutro xeito, recitando poemas. O acto, que foi presentado polo xornalista e xerente do establecemento, Pepe Formoso, contou coa colaboración do Ateneo Casino de Monforte e da coordinación encargáronse Francisco X. Fernández Naval e Rafa Villar.