Marcha fronte á avalancha de viraventos por Pasarela o vindeiro sábado

Vimianzo. A Rede Galega por un Rural Vivo convocou un acto público no lugar de Pasarela (Vimianzo) para o vindeiro sábado, día 19 de novembro ás 16.00 horas, baixo o lema Papaventos ou viraventos. Trátase dunha marcha que ten como finalidade “a concienciación sobre a necesaria protección da Costa da Morte fronte a avalancha desmedida de proxectos de parques eólicos”, afirman os convocantes. O acto rematará coa solta de papaventos.

O encontro conta co apoio dos colectivos Asociación 3 de maio, Asociación Fonte Seca, APEON, Plataforma Quijote de Outes, Plataforma pola defensa do Monte As Salgueiras, Plataforma de afectados de Caión polos parques eólicos Pedra Queimada e Monteagudo, Asociación Fragas do Sar, Ecoloxistas en Acción A Coruña Sur e Ecoloxistas en Acción Costa da Morte.

Hai que lembrar que se están tramitando varios proxectos na contorna dos Penedos de Pasarela. M. L.