Zas. A contorna das Torres do Allo viviu unha animada romaría de San Ramón na que, como antigamente, non faltaron a artesanía, a música, a gastronomía e as merendas ao pé do pazo máis antigo de Galicia. A cita, organizada polo Concello de Zas, pretende revivir as tradicións da localidade. J. M. R.