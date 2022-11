Muxía convidou a percebes en Xantar

O Concello de Muxía estivo representado pola Asociación do Percebe da Barca no Salón Internacional de Turismo Gastronómico, Xantar, celebrado en Ourense.

Membros do referido colectivo ofreceron aos asistentes ao encontro gastronómico unha degustación no stand da Deputación da Coruña. Os comensais puideron gozar do sabor dos percebes e doutros produtos do mar de Muxía.

