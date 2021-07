Muxía instala un Punto Xacobeo para peregrinos

MUXÍA. Nos próximos días, o Concello de Muxía contará cun Punto Xacobeo onde os turistas e peregrinos poderán atopar información relacionada co Camiño e coas actividades do Xacobeo. A caseta estará colocada na oficina de turismo municipal. Alí expediranse as “muxianas” e os visitantes poderán facerse fotos cos obxectos expostos. “Temos preparadas un gran número de muxianas para repartir, ante a previsión do éxito que ten Muxía como marca de calidade e como destino final do Camiño neste ano” avanza o alcalde, Iago Toba. Tamén se colocarán bandeirolas con motivos xacobeos ao longo do trazado, por iniciativa da Xunta. “Muxía está preparada para recibir aos camiñantes e turistas nun ano no que se levaron a cabo a apertura de albergues de calidade e novidosos no concello” sinala. O municipio acolle distintas actividades, como o concerto Vilancicos de Galegos deste sábado (20.30 h) no Santuario da Virxe da Barca. x.m. lema