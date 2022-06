O Concello de Muxía continúa coas tarefas de acondicionamento e adecuación do rural, co obxectivo de mellorar a calidade de vida da veciñanza. Durante os últimos días, operarios municipais levaron a cabo unha limpeza exhaustiva nas rúas e beirarrúas de Suxo, de igual maneira que realizarán de xeito progresivo noutros puntos do municipio. A partir deste vindeiro luns, 13 de xuño, o Concello reforzará esta acción co aumento de persoal para a realización deste tipo de traballos.