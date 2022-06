Nova ruta polos Camiños Activos de Cee

A segunda camiñata organizada dende o Servizo de Deportes do Concello de Cee, dentro do programa Poñémonos en marcha cos camiños activos de Cee e coa loita contra o cancro, levou este sábado aos sendeiristas polo roteiro Cee - Toba. Participaron 45 persoas de idades comprendidas entre os 7 e os 75 anos.

Partiron do parque biosaudable e camiñaron polo paseo Alcalde Pepe Sánchez, O Son, A Granxa, Bazarra, Muíños de Toba, igrexa de San Adrián, Vilar de Toba, Xallas (cemiterio/estadio de futbol S. Paio Refoxos), Largarteira, rúa Río Ferrol, avenida Fernando Blanco, rúa Flor, rúa Pepe do Pocho, colexio Fernando Blanco, rúa Vázquez Queipo, rúa D´arriba, Pazo de Cotón, rúa Rosalía de Castro, rúa da Mariña e remataron no punto de partida, despois de completar un traxecto de 8 quilómetros.

A camiñata estivo controlada en todo momento por efectivos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cee, e a Agrupación Local contra o Cancro puxo á venda camisetas e outro material para recadar fondos en prol da loita contra esta enfermidade.