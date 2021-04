O castelo de Vimianzo, emblema do concello soneirán, conta desde esta semana cun novo cartel de sinalización, á beira da AC-552. A principal novidade é a iluminación, que conta cun sistema led de última xeración que lle dá un aspecto máis moderno.

Dende o goberno local sinalan que é unha mostra máis “da nosa aposta polo patrimonio local, non só mellorando as instalacións, senón tamén todo o que as rodea”.