O BNG impulsará iniciativas contra o parque eólico nos Penedos de Pasarela

“Eólicos si, mais non así”. Esta é a mensaxe do BNG logo da visita realizada polos deputados Luis Bará, Mercedes Queixas e Daniel Pérez aos Penedos de Pasarela e Traba para amosar o rexeitamento ao proxecto do parque eólico Monte Chan, que afecta á referida Paisaxe Protexida.

Reuníronse con membros da plataforma SOS Penedos e con veciños e veciñas da zona para explicarlles o posicionamento do BNG e anunciarlles que impulsarán “todas as iniciativas que sexan necesarias para intentar deter un proxecto que suporía unha ferida de morte nunha paisaxe fermosísima”, afirmou Daniel Pérez.

O deputado nacionalista asegurou que son conscientes da importancia da enerxía como elemento estratéxico para o desenvolvemento económico, “pero debe ser unha enerxía limpa, renovable e respectuosa coa paisaxe, o medio ambiente e as persoas”. Por iso, engadiu, “non entendemos que se pretenda instalar un parque eólico no corazón mesmo dos Penedos, unha zona de especial protección paisaxística desde 2018”.