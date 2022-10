O empresario Jesús Picallo encabezará a candidatura do PP á alcaldía de Cee

Cee. Jesús Picallo Santos, vicepresidente do Clúster de Turismo de Galicia e xerente dos hoteis O Semáforo de Fisterra e Faro de Lariño (Carnota), será o candidato do PP á alcaldía de Cee nas eleccións municipais de 2023.

A presentación oficial farase nun acto que se celebrará na Casa da Cultura e ao que está previsto que asistan varios conselleiros e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, segundo confirmou o propio candidato.

A súa intención é rodearse dun equipo disposto a traballar para que “Cee volva a medrar, e para iso son necesarios grandes proxectos, e hai que lembrar que as princiapis inversións no noso concello sempre viñeron da man do PP”, afirma. “Sabemos o que necesita Cee”, engade, e confía en contar co respaldo da Xunta de Galicia para poder facer realidade esas iniciativas que proxectan.

Picallo asegura que a súa intención “non é enfrontarme con ningúen, senón que, de chegar a alcaldía, buscarei a colaboración e traballarei pensando en Cee, pero tamén na comarca”. A este respecto sinala que esa é a mentalidade coa que vén traballando desde o sector turístico, tanto no Clúster como na Asociación Solpor, “e ese traballo está á contribuír á promoción do destino Costa da Morte”.

Unha estratexia con visión comarcal que agarda poder desenvolver se chega a asumir o goberno ceense. Sinala que confomará unha candidatura na que “tan importante será o número catorce como o número un” porque creo no labor de equipo”. J. M.