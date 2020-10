Pechada ao marisqueo a ría de Camariñas a causa das toxinas

O Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) ordenou o cese temporal da extracción de moluscos infaunais na ría de Camariñas ao detectar nas últimas análises uns índices por enriba do permitido de toxina ASP. Así o confirmou tamén a confraría local.

Un peche que chega cando o sector marisqueiro estaba nun bo momento, xa que no que vai de ano, a pesares das limitacións do covid-19, viñan traballando con bastante regularidade e conseguindo uns bos resultados, tanto en capturas como en cotización dos seus produtos.

Así, no que vai de 2020 na lonxa de Camariñas poxaron máis de 26.700 quilos de marisco, dos cales case 20.000 foron de berberecho, o que supuxo uns ingresos de case 200.000 euros para o sector, acadándose unha cotización media do produto por enriba dos 10 €/Kg, segundo datos de Pesca de Galicia.

Unhas cifras que contrastan coas rexistradas no mesmo periodo de 2019 cando, a pesares de colleitar máis quilos (22.500), a facturación foi inferior, xa que apenas superaron os 155.000 euros, rexistrando un prezo medio do berberecho por debaixo dos 7 euros por quilo.

A maiores, no que vai de 2020 a ameixa converteuse nun recurso de gran valor económico. Ata mediados de outubro colleitaron case 3.000 quilos de ameixa fina, o que supuxo uns ingresos para o sector marisqueiro de máis de 67.000 €, situándose o prezo medio por enriba dos 22 euros por quilo. Pola súa banda, da variedade xaponesa comercializaron 1.614 quilos, acadando unha cotización media de 10,7 €/Kg e unha facturación de 17.300 euros.

Uns datos que superan por moito aos do ano 2019, no que só colleitaron 263 quilos de ameixa fina e 80 de xaponesa, non chegando a facturar nin 6.000 euros en total. Tamén os prezos estiveron por debaixo, situándose en menos de 20 e 8 €/Kg., respectivamente.

Pola contra, as que sí baixaron este ano en Camariñas foron as capturas de longueirón e navalla. Dende xaneiro pasaron por lonxa 1.082 quilos da primeira especie e 1.385 da segunda, conquerindo uns ingresos totais de pouco máis de 17.500 euros, e un prezo medio de 6 €/Kg no caso do longueirón e de 8,1 as navallas.

O patrón maior da confraría camariñana, José Ramón Lema, asegura que “este ano está sendo bastante bo, xa que temos un produto de calidade e estase pagando ben”. Ademais, engadiu, “estamos collendo os cupos sen maior problema”. Actualmente estaban colleitando só ameixa, “e esperamos volver a extraer berberecho a partir de decembro, se a situación o permite”, afirmou José Ramón Lema.

Unha das claves da revalorización do marisco en Camariñas é a posta en marcha das poxas virtuais, que permitiron incrementar de xeito notable o número de compradores e tamén a cotización do produto.

NORMALIDADE NO RESTO. Sinalar, por outra banda, que o resto de zonas marisqueiras da Costa da Morte non están afectadas pola presenza de toxina segundo o último informe do Intecmar, polo que seguen abertas e os profesionais poden seguir extraendo marisco nas rías de Corme-Laxe e Corcubión, e tamén nos bancos de Baldaio (Carballo).