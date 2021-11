Piden prohibir as acampadas e fogueiras na praia Mar de Fóra fisterrá

Fisterra. A Asociación de Veciños Costa da Morte presentou un escrito no Concello de Fisterra no que solicita que se adopten as medidas oportunas para evitar acampadas, fogueiras ilegais e presencia de cans soltos sen fociños na praia de Mar de Fóra e no Monte do Cabo ou Monte Facho, “que deberán estar debidamente planificadas para a tempada turística de 2022”.

O colectivo sinala que “non só se fan fogueiras ao aire libre, poñendo en perigo a masa forestal próxima; tamén se soltan os cans na area, sen o correspondente fociño, poñendo en perigo a integridade física dos veciños de Fisterra e dos visitantes, así como as mascotas que teñen suxetas os seus donos e que levan fociño, polo que xa se produciron ataques con resultado da morte dun animal e, noutros, mordidas aos donos”.

Por outra banda, a entidade pide que se coloquen sinais de tráfico inequívocos na rúa Barcia como vía de sentido único e que se elimine a excepción actualmente establecida para o acceso en sentido prohibido aos garaxes da devandita vía, regulando o estacionamento na devandita vía.

Neste sentido, explica que “hai tempo que se reciben queixas veciñais pola existencia dun sinal de tráfico situado no cruzamento das rúas Barcia e Atalaya e no que se sinala a prohibición de continuar pola rúa Barcia a excepción dos veciños desa rúa para acceder aos seus garaxes, polo que se trata dunha vía de sentido único que entra pola rúa Alcalde Fernández e de dobre sentido se se entra pola outra intersección”. f. g.