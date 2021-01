Piden protexer os humidais de Outes das industrias eólicas

Varias entidades ecoloxistas instan á Consellería de Medio Ambiente a incluír o complexo húmido das Brañas de Valadares, no municipio outense, no Inventario de Humidais da Xunta de Galicia. As organizacións Petón do Lobo, Cova Crea, O Ouriol do Anllóns, a Plataforma Monte das Salgueiras, Veciñanza do Cerqueiral, a Asociación Quijote de Outes e Ecoloxistas en Acción demandan así evitar a instalación de proxectos eólicos sobre estes ecosistemas que poden alterar os recursos hídricos de maneira substancial.

Sinalan que, dende un punto de vista hidrográfico, a zona de afección do parque eólico Maragouto esténdese integramente na conca do río Beba, pertencente á conca do río Xallas. “O parque proxectado aséntase directamente enriba dunha Braña, un humidal con hábitats prioritarios e regado por multitude de cauces e fonte”, din ao respecto.

Os colectivos que solicitan a inclusión aseguran que á Xunta xa lle consta esta petición. Na solicitude detállase, segundo indican, que o complexo húmido das Brañas de Valadares engloba un gran humidal formado polos Prados da Braña/Prados Novo e Brañas de Mirás, Monte Penedo, Brañas Prado de Abaixo, Pedra das Cuncas, Brañas Corno do Cervo, Brañas de Marsillán, Braña Longa, Pedra do Mouro, Brañas de Penedo Mosqueiro e Brañón.

Por outra banda, insisten en que o caso do Maragouto non é único en Galicia, pois denuncian que o campo eólico proxectado na serra de San Mamede, en Ourense, acarrearía unha agresión ambiental semellante. “Tamén se asentan nos nacementos de ríos, cauces e sobre turbeiras ou humidais o proxecto eólico O Cerqueiral, o das Salgueiras, Uxo e Coto das Airas”, engaden.

Por todo, dende o ecoloxismo lembran que os humidais “son as arterias e as veas da paisaxe” e resaltan que “aínda que só cobren unha pequena porcentaxe da superficie da Terra, son fonte de saúde e riqueza: achégannos auga doce, garanten a subministración de alimentos, axudan a manter a biodiversidade do planeta e tamén nos protexen fronte ao cambio climático”.

Sen embargo, puntualizan que a pesar da súa importancia, a Convención de Ramsar denuncia que durante o último século desapareceron o sesenta e catro por cento dos humidais do planeta.

As organizacións ecoloxistas e culturais asinantes do comunicado conclúen destacando o valor destas áreas húmidas, que actúan como unha depuradora de augas residuais, filtrando refugallos nocivos para as persoas e o medio ambiente. Asemade, tamén recordan que son “amortiguadores da natureza”, xa que “as turbeiras e os pasteiros nas concas fluviais actúan como esponxas naturais, absorbendo as precipitacións, creando amplas charcas de superficie e reducindo as crecidas dos arroios e ríos”.

ESPECIES. Por último, os citados colectivos comentan que os humidais das brañas conteñen diversas especies de interés prioritario e amparadas pola protección reforzada da Directiva de Hábitats, polo que os proxectos industriais “deberan ser rexeitados pola súa incompatiblidade coa prevalencia dos valores ambientais que establece a Unión Europea”, puntualizan no citado escrito.