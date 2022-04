A Cervexería Foxas acolle este venres, ás 20.00 horas, a presentación do primeiro tomo da obra Unha etapa estelar e conflitiva de Galiza (a segunda metade do século XIV). A relevancia do reino galego medieval, de Francisco Rodríguez. No acto participarán, ademais do autor, Nerea Cortes e Xaime Trillo.