O hotel Bela Fisterra acollerá este domingo, día 11 ás 12.00 horas a presentación do libro de carácter feminista De mazá e canela. Contos con sabor e cor, de Teresa Fenollosa, Clara Martín e Isabel Pintado. Un acto no que as protagonistas pintarán, recitarán e cociñarán en directo para todos os asistentes.