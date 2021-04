Renovación do pavimento e as canalizacións no núcleo vimiancés de Novelle

O Concello de Vimianzo xa rematou os traballos de renovación interior no núcleo de Novelle. Entre as intervencións atópase a nova pavimentación do núcleo, o perfilado de cunetas, a colocación dunha rígola no centro ou a modificación de recrecidos das tapas de rexistro dos pozos, sumidoiros e arquetas.

Ademais, instaláronse colectores de PVC enterrados e modificáronse os recrecidos das tapas de rexistro de pozos. Instalouse tamén unha rede de sumidoiros, contando coa recollida de pluviais e unha preinstalación das augas residuais.

O tenente de alcalde, Víctor Muíño, anunciou que “estes traballos rubrican a nosa preocupación por todos os espazos de Vimianzo. Eran unhas obras tremendamente demandadas pola súa veciñanza e impulsámolas porque, tras as análises previas, vimos que eran moi necesarias, como o son noutros moitos puntos do termo municipal, por iso a intención deste goberno local é chegar ás 14 parroquias e aos 133 núcleos”.