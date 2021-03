Repartirán trípticos para informar sobre os plans eólicos nos Penedos

COSTA DA MORTE. A asociación ambiental Contramínate está a elaborar uns trípticos informativos sobre as vantaxes, desvantaxes e alternativas aos tres parques eólicos proxectados na contorna dos Penedos de Pasarela e Traba. A información xa está dispoñible nas redes sociais pero nuns días a espallarán tamén en papel polos concellos afectados. Entre as vantaxes deste tipo de instalacións subliñan os ingresos anuais ó concello e ós propietarios dos terreos e tamén os traballos temporais na fase de instalación. Pola contra, sinalan que estes parques teñen un impacto visual, lumínico e sonoro, “alterarán a franxa litoral do Concello de Laxe, afectarán a cursos de auga, ao ecosistema do val e a lagoa de Traba, atentan contra os Penedos, e suporán perdas de valor da terra e de postos de traballo, e tamén económicas para a hostalería”.

Como alternativa, dende Contramínate propoñen a repotenciación doutros parques eólicos en funcionamento. Ademais, sinalan que “existen excedentes de produción de enerxía en Galicia que non revirten no recibo da luz e que só serven a intereses empresariais”.