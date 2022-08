Rescatan os tripulantes dunha embarcación que envorcou na ría de Corcubión

Os dous tripulantes dunha embarcación foron rescatados na noite do xoves, aparentemente en bo estado de saúde, nas Illas Lobeiras, na ría de Corcubión, despois de afundirse o seu barco. Foron trasladados en primeiro lugar ao aeroporto de Vigo e finalmente ao Hospital Álvaro Cunqueiro para recibir asistencia sanitaria.

O Servizo de Gardacostas de Galicia alertaba ao 112, pouco antes das 22.00 horas do xoves, da mobilización do helicóptero de rescate Pesca I a petición de Salvamento Marítimo de Fisterra. A embarcación non retornara ao porto de Camariñas e un familiar das persoas desaparecidas púxose en contacto coa Garda Civil ao non saber nada delas dende a mañá.

Os dous tripulantes saíran da zona de Lobeiras e os seus achegados non volveran saber deles. O helicóptero de rescate localizounos nunha zona rochosa da Illa Chica, no pequeno arquipélago de Illas Lobeiras, en plena ría de Corcubión. Segundo a propia versión dos protagonistas, a embarcación envorcara e, probablemente aínda que non o sabían con certeza, afundira.

Un buque de Salvamento que estivo explorando a zona non tivo éxito á hora de atopar a embarcación. Por precaución, Salvamento Marítimo de Fisterra non deu por pechada a operación e tiña previsto mobilizar novos medios coa primeira luz do sol para tentar localizala e retirala en caso de que puidera supoñer algún risco para a navegación.

Para este operativo tamén foron informados os efectivos de Protección Civil de Corcubión e Camariñas.