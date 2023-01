Rueda presidirá la presentación de Jesús Picallo como candidato del PP en Cee

Cee. El presidente del PP de Galicia, Alfonso Rueda, y su homólogo provincial Diego Calvo, brindarán su respaldo al candidato del PP de Cee, Jesús Picallo Santos, en el acto de presentación de su candidatura a la alcaldía ceense, que tendrá lugar en la casa de la cultura el próximo viernes, día 27, a las 20.15 horas.

Jesus Picallo, empresario local del sector turístico y titular de otras empresas de Cee y Costa da Morte, asegura que pondrá su dilatada experiencia empresarial “ao servizo do meu pobo, porque sinto que era a miña obriga dar un paso adiante para, dende a humildade, devolverlle todo o aprecio e o apoio que me veñen amosando dende sempre”.

Afronta así su alternativa al frente de un PP que aspira a ser el más votado en las próximas elecciones para que, explica Picallo, “o noso pobo retome a senda do progreso, do desenrolo e da creación de emprego de calidade que permita asentar poboación e que Cee volte a ser o que sempre foi: o motor impulsor da economía, sanidade e servizos da Costa da Morte”.

Apunta el nuevo líder popular que su grupo “é un partido unido e cun proxecto para gobernar se recibimos a confianza maioritaria do pobo, que é o noso referente, porque á alcaldía un vén a servir ao pobo e non a servirse dela para intereses persoais”. Asegura que, de alcanzar el primer sillón, su gobierno tendrá una palabra por referente: “eficacia”, que asegura es lo que Cee precisa “para saír do seu longo e progresivo declive por falta de políticas de futuro e unha aposta errada polo cortoplacismo electoralista”.

Por todo ello, invita a asistir al acto a todos aquellos vecinos que crean que “outro Cee é posible” y que, por encima de todo, quieran que Cee “teña presente e futuro e que os seus fillos non teñan que voltar a coller a maleta para buscalo lonxe da súa terra”. M. LAVANDEIRA