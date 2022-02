A profesora e escritora ceense Guadalupe Vázquez Formoso levou a Saltarín, o personaxe do seu conto bilingüe (galego-inglés) Chouta, Saltarín! Hop, Little Grasshoper! ata o fin da terra. No hotel O Semáforo, de Fisterra, a esperaban os xerentes do establecemento, Jesús e Jacinto Picallo. Alí atopouse tamén con Isidro Caamaño, e a súa dona Mercedes, exdirector do colexio Manuela Rial, de Cee, -no que Guadalupe exerce de mestra- e pais da coñecida artista ceense afincada en Madrid, Rocío Caamaño.