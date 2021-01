Solicitan a suspensión das clases de hoxe debido á situación meteorolóxica

COSTA DA MORTE. O BNG de Costa da Morte solicitou que, ante situación meteorolóxica dos últimos días, con temperaturas moi baixas e a formación de placas de xeo nas estradas, se suspendan as clases ata o vindeiro luns, día 11. Os nacionalistas consideran “unha temeridade” que os autobuses circulen polas estradas “cargados de rapaces nestas condicións. O primeiro é a seguridade das crianzas e do persoal dos transportes”. Entenden que si xa é unha “anormalidade” dar comezo as clases hoxe venres, “co que supón para alumnado e profesorado ter que parar dous días inmediatamente despois de poucas horas de clase, que isto se faga no medio dunha pandemia e coas circunstancias meteorolóxicas así, pode ser unha irresponsabilidade”. Piden que, de non aprazarse o reinicio, se extremen as precaucións”. J. M. RAMOS