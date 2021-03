Temor no goberno de Muxía a que a oposición bote abaixo a bolsa de emprego

O goberno local de Muxía levará ao pleno do xoves a activación dunha bolsa de emprego que contará con trece operarios e maquinaria de mantemento (retroexcavadora e brazo desbrozador de última tecnoloxía) para impulsar o rural.

Este plan “sairá adiante se a oposición non o impide e vota en contra”, afirman. A duración desta iniciativa "será durante un gran período de tempo" e terá como principal función a limpeza e adecuamento das cunetas, ademais do mantemento das vías de interconexión parroquial e da conservación das infraestucturas municipais.

Ao respecto, o alcalde de Muxía, Iago Toba quixo trasladar que “corre o rumor polo noso pobo que xa houbo contactos previos entre os grupos de oposición para botar abaixo esta proposta, que nós cremos tan importante para Muxía e para darlle unha oportunidade e atender ao noso rural, motor económico e esencia da nosa contorna”.

“Sería unha mágoa que puidendo poñer en valor estas zonas do noso municipio durante gran parte do ano, non se levará a cabo por puro capricho político”, engadiu Toba.